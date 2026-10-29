Trustco Bank Aktie
WKN: 878896 / ISIN: US8983491056
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29.10.2026 23:00:02
TrustCo Bank: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, TrustCo Bank (NASDAQ:TRST) announced that its third-quarter net income rose 6.5% year over year to $17.3 million. The bank's profitability and net interest margin, which measures the spread between interest earned on assets and interest paid to depositors, improved alongside core loan growth. It's expanding its loan book while repurchasing shares and raising its cash dividend.
Three key takeaways from management's comments illustrate how the bank is positioning itself for continued momentum.
TrustCo Bank reduced its outstanding common stock by 13.2% across its 2025 and 2026 repurchase programs to boost shareholder returns. It also increased its quarterly dividend to $0.40 per share, continuing over a century of cash payouts to investors.
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