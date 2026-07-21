TrustCo Bank Corp NY Reveals Climb In Q2 Income

(RTTNews) - TrustCo Bank Corp NY (TRST) reported earnings for its second quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $16.965 million, or $0.98 per share. This compares with $15.039 million, or $0.79 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 9.2% to $45.590 million from $41.746 million last year.

TrustCo Bank Corp NY earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $16.965 Mln. vs. $15.039 Mln. last year. -EPS: $0.98 vs. $0.79 last year. -Revenue: $45.590 Mln vs. $41.746 Mln last year.