Trustco Bank gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Trustco Bank ließ sich am 21.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Trustco Bank die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,750 USD je Aktie erzielt worden.

Trustco Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 73,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 67,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at