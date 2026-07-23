Trustco Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Trustco Bank lud am 21.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,98 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,790 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 73,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 68,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at