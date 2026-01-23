23.01.2026 06:31:28

Trustco Bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Trustco Bank hat am 21.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Trustco Bank 70,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 65,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,25 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 277,64 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Trustco Bank einen Umsatz von 261,84 Millionen USD eingefahren.

