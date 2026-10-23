Trustco Bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Trustco Bank äußerte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74,4 Millionen USD – ein Plus von 5,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trustco Bank 70,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at