Trustmark gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Trustmark lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 282,8 Millionen USD – ein Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trustmark 281,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at