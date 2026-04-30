Trustmark informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Trustmark hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 281,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 261,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at