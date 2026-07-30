Trustmark präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Trustmark äußerte sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 USD gegenüber 0,920 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 283,7 Millionen USD – ein Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trustmark 273,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at