Trustmark zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Trustmark ließ sich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Trustmark die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trustmark 0,920 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,72 Prozent auf 283,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 297,2 Millionen USD gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,70 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Trustmark 3,63 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat Trustmark im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 18,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,11 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 942,76 Millionen USD in den Büchern gestanden.

