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29.10.2026 06:31:29
Trustmark zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Trustmark hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,00 USD, nach 0,940 USD im Vorjahresvergleich.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,89 Prozent auf 236,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 280,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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