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11.06.2026 06:31:29
Trutankless präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Trutankless lud am 09.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Trutankless 0,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 118,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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