Trutankless: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Trutankless präsentierte am 22.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 560,0 Prozent auf 0,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 USD. Im Vorjahr hatten -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 350,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,08 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,24 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at