Truth Social Aktie
WKN DE: TRUTH1 / ISIN: NET000TRUTH1
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17.07.2026 02:28:29
Truth Social Parent to Sell Faster Access to Trump’s Posts
The product, Truth API, could give Wall Street trading firms an edge in seeing President Trump’s posts on the social media platform he partly owns.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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