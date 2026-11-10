Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
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10.11.2026 17:52:41
Truth Social verliert weiter Geld: Trumps Netzwerk-Firma verbucht Riesengewinn trotz Minigeschäft
Das Unternehmen hinter Donald Trumps Netzwerk Truth Social schließt das vergangene Quartal mit einem Gewinn ab, der den Umsatz um mehr als das Hundertfache übersteigt. Trotz neuer Einnahmen durch einen teuren Exklusivzugang zur Plattform ist das Geschäft weiter defizitär. Das fällt in der Bilanz allerdings kaum ins Gewicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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