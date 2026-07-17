TRX Gold stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TRX Gold hat am 15.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 157,18 Prozent auf 45,1 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at