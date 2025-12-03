|
03.12.2025 06:31:29
TRX Gold: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
TRX Gold hat am 01.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatte TRX Gold ebenfalls ein EPS von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRX Gold im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 18,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 80,43 Millionen CAD gegenüber 56,01 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.
