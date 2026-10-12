Tryg A-S: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tryg A-S ließ sich am 09.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tryg A-S die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 2,68 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tryg A-S noch ein Gewinn pro Aktie von 2,42 DKK in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tryg A-S 11,79 Milliarden DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,88 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at