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12.10.2026 06:31:29
Tryg A-S: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Tryg A-S ließ sich am 09.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tryg A-S die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 2,68 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tryg A-S noch ein Gewinn pro Aktie von 2,42 DKK in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Tryg A-S 11,79 Milliarden DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,88 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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