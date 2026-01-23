Tryg A-S: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tryg A-S hat am 22.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2,10 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,25 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,14 Milliarden DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,66 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 1,93 DKK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 10,44 Milliarden DKK gelegen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 8,83 DKK beziffert, während im Vorjahr 7,71 DKK je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Tryg A-S in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 43,12 Milliarden DKK im Vergleich zu 41,76 Milliarden DKK im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 8,69 DKK belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 40,51 Milliarden DKK gerechnet.

Redaktion finanzen.at