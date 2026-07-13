Tryg A-S stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tryg A-S gab am 10.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,50 DKK je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,25 Milliarden DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tryg A-S einen Umsatz von 10,81 Milliarden DKK eingefahren.

Redaktion finanzen.at