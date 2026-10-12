Tryg A-S Un gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tryg A-S Un hat am 09.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde mit 0,08 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,080 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,52 Prozent auf 1,82 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at