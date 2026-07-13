Tryg A-S Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tryg A-S Un hat am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 1,75 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,64 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at