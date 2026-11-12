Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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12.11.2026 12:00:02
Trying to Keep Your 2027 Retirement Healthcare Costs Down? 3 Things to Do During the Medicare Open Enrollment Period.
Medicare's annual open enrollment period runs through Dec. 7, 2026. It's most people's only opportunity to change their retirement health insurance coverage for next year, so it's worth taking some time to review your options, even if you're happy with your existing plan.
If you're trying to keep costs to a minimum, there are a few things in particular that are worth doing during this year's open enrollment period.
Image source: Getty Images.
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