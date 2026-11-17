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17.11.2026 06:31:28
TS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
TS lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 282,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 151,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat TS im vergangenen Quartal 348,07 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TS 345,97 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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