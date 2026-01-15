|
TS Innovation Acquisitions A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
TS Innovation Acquisitions A hat am 13.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2025 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,98 Prozent auf 15,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
