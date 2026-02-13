TS Innovation Acquisitions A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TS Innovation Acquisitions A stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TS Innovation Acquisitions A 17,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at