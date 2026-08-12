TS Innovation Acquisitions A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TS Innovation Acquisitions A hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 19,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at