TS Innovation Acquisitions A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TS Innovation Acquisitions A hat am 23.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TS Innovation Acquisitions A ein EPS von -0,110 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TS Innovation Acquisitions A einen Umsatz von 12,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at