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18.05.2026 06:31:29
TS Innovation Acquisitions A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
TS Innovation Acquisitions A veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,7 Millionen USD – eine Minderung von 0,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,8 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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