TS Innovation Acquisitions A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TS Innovation Acquisitions A veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,7 Millionen USD – eine Minderung von 0,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at