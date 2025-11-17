|
17.11.2025 06:31:29
TS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
TS hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 151,00 KRW. Im letzten Jahr hatte TS einen Gewinn von 34,00 KRW je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat TS mit einem Umsatz von insgesamt 345,97 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 354,67 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 2,45 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
