TS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TS hat am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1314,23 KRW. Im Vorjahresquartal waren -7,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 329,00 Milliarden KRW – eine Minderung von 6,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 353,41 Milliarden KRW eingefahren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 671,680 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TS 221,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1 356,28 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 1 373,83 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at