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15.05.2026 06:31:29
TS TECH: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
TS TECH hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 21,10 JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,75 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 132,35 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 120,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
TS TECH hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 60,37 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 70,69 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 3,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 442,32 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 460,51 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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