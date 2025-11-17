TS TECH legte Quartalsergebnis vor

TS TECH hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

TS TECH hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,84 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16,97 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 104,44 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 110,19 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at