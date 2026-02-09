|
TS TECH präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TS TECH veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 28,50 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 29,58 JPY je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 102,83 Milliarden JPY, gegenüber 116,91 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,04 Prozent präsentiert.
