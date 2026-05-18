TS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TS hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 107,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TS noch ein Gewinn pro Aktie von 441,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 315,14 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 329,37 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at