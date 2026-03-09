Tsakos Energy Navigation informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tsakos Energy Navigation hat am 06.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,70 USD, nach 0,420 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 222,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 188,3 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,45 USD, nach 5,03 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 798,69 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 804,06 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at