TScan Therapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TScan Therapeutics hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TScan Therapeutics -0,280 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TScan Therapeutics in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 65,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 3,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at