TScan Therapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TScan Therapeutics hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 54,84 Prozent auf 1,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte TScan Therapeutics 2,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at