TScan Therapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TScan Therapeutics präsentierte am 04.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TScan Therapeutics ein EPS von -0,300 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat TScan Therapeutics im vergangenen Quartal 2,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 283,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TScan Therapeutics 0,7 Millionen USD umsetzen können.

TScan Therapeutics vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,000 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 10,32 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 265,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,82 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at