TScan Therapeutics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TScan Therapeutics hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,28 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 139,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at