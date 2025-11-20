Tsesnabank JSC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tsesnabank JSC hat am 18.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 93,95 KZT beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 371,63 KZT je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 171,07 Milliarden KZT umgesetzt, gegenüber 170,38 Milliarden KZT im Vorjahreszeitraum.

