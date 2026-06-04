04.06.2026 06:31:29

Tsesnabank JSC Pref hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tsesnabank JSC Pref lud am 02.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 232,62 KZT je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tsesnabank JSC Pref noch ein Gewinn pro Aktie von 213,03 KZT in den Büchern gestanden.

Tsesnabank JSC Pref hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 170,46 Milliarden KZT abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171,90 Milliarden KZT erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 870,05 KZT für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1077,45 KZT je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Tsesnabank JSC Pref mit einem Umsatz von insgesamt 667,79 Milliarden KZT abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 638,06 Milliarden KZT erwirtschaftet worden waren, um 4,66 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.06.26 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
03.06.26 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
02.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX höher -- Asiens Börsen schließlich mit Abgaben
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt Gewinne verzeichnet. Die Börsen in Fernost präsentierten sich in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen