Tsesnabank JSC Pref hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tsesnabank JSC Pref lud am 02.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 232,62 KZT je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tsesnabank JSC Pref noch ein Gewinn pro Aktie von 213,03 KZT in den Büchern gestanden.

Tsesnabank JSC Pref hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 170,46 Milliarden KZT abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171,90 Milliarden KZT erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 870,05 KZT für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1077,45 KZT je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Tsesnabank JSC Pref mit einem Umsatz von insgesamt 667,79 Milliarden KZT abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 638,06 Milliarden KZT erwirtschaftet worden waren, um 4,66 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at