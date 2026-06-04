04.06.2026 06:31:29

Tsesnabank JSC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tsesnabank JSC hat sich am 02.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 232,62 KZT. Im Vorjahresviertel waren 213,03 KZT je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Tsesnabank JSC im vergangenen Quartal 170,46 Milliarden KZT verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tsesnabank JSC 171,90 Milliarden KZT umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 870,05 KZT. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1077,45 KZT je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Tsesnabank JSC 667,79 Milliarden KZT umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,66 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 638,06 Milliarden KZT erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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