Tsesnabank JSC hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 103,53 KZT gegenüber 93,95 KZT je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 184,73 Milliarden KZT ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 171,07 Milliarden KZT in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at