TSH Resources Bhd Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TSH Resources Bhd Registered äußerte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TSH Resources Bhd Registered ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,040 MYR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 251,0 Millionen MYR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 268,8 Millionen MYR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at