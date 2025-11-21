|
21.11.2025 06:31:44
TSH Resources Bhd Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
TSH Resources Bhd Registered hat am 19.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 MYR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat TSH Resources Bhd Registered 263,7 Millionen MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 231,9 Millionen MYR erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
