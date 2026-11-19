TSH Resources Bhd Registered hat am 18.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,44 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 277,7 Millionen MYR umgesetzt, gegenüber 263,7 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at