27.02.2026 06:31:29
TSH Resources Bhd Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
TSH Resources Bhd Registered präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 MYR. Im Vorjahresviertel hatte TSH Resources Bhd Registered 0,050 MYR je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TSH Resources Bhd Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 254,4 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 293,0 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,140 MYR. Im Vorjahr hatte TSH Resources Bhd Registered 0,100 MYR je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahr hat TSH Resources Bhd Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,06 Milliarden MYR. Im Vorjahr waren 1,02 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
