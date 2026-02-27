27.02.2026 06:31:29

TSH Resources Bhd Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TSH Resources Bhd Registered präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 MYR. Im Vorjahresviertel hatte TSH Resources Bhd Registered 0,050 MYR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TSH Resources Bhd Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 254,4 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 293,0 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,140 MYR. Im Vorjahr hatte TSH Resources Bhd Registered 0,100 MYR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat TSH Resources Bhd Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,06 Milliarden MYR. Im Vorjahr waren 1,02 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:40 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12:40 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen