TSH Resources Bhd Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TSH Resources Bhd Registered hat am 19.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,02 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 275,3 Millionen MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 205,2 Millionen MYR.

Redaktion finanzen.at