TSI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TSI präsentierte am 14.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,60 JPY gegenüber 12,86 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TSI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 50,44 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 40,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at